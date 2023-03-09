Galatasaray'a para yağacak! Prens Selman harekete geçti bile... Flaş gelişme!

İngiltere'nin köklü kulüplerinden Newcastle United'ı satın alan ve yaptığı transferle ön ses getiren Muhammed Bin Selman şimdi de Galatasaray'ın yıldızına göz koydu. Bin Selman'ın ekibi Sarı-Kırmızılılar2ın 22 yaşındaki futbolcusu Sacha Boey için 20 milyon euro'yu gözden çıkardı.

Süper Lig'de liderliğini sürdürürken, bu sezon şampiyonluk hasretini dindirmek isteyen Galatasaray, geride kalan haftalarda topladığı 57 puanla en yakın rakibi Fenerbahçe'ye 6 puan fark atmış durumda. Sarı-Kırmızılı ekip Okan Buruk ile yakaladığı uyumu sürdürerek sezon sonunda bu başarını kupayla süslemek istiyor.

Hal böyleyken hata yapmak istemeyen Galatasaray yönetimi devre arasında transfer döneminde de adından söz ettirdi ve şu ana dek 3 futbolcuyu renklerine bağladı. Kaan Ayhan, Nicolo Zaniolo ve Sam Adekugbe'yi kadrosuna katan Cimbom'un en çok konuşulan transferi ise Zaniolo oldu.

Futbolda ara transfer dönemi sona ererken, Sarı-Kırmızılı kurmaylar gelecek planlamaları kapsamında sezon sonu için çalışmalarını sürdürüyor. Bu sezon takımda gösterdiği performansla ilk 11'in vazgeçilmez ismi olan Sacha Boey, en çok konuşulan isimlerden biri olurken, dikkatleri üzerine çekti.

22 yaşındaki oyuncunun Sarı-Kırmızılı formayla gösterdiği performans Avrupa kulüplerini peşine takarken, Sarı-Kırmızılı yönetim kulüpten 480 bin Euro kazanan ve 2025'e kadar sözleşmesi bulunan oyuncuyla yeni mukavele için görüşmelere başlamıştı.

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Sunulan teklifte sözleşmenin 2026'ya kadar uzatılacağı ve maaşının da 1.25 milyon Euro olacağı öğrenilmişti. Tüm bunlar yaşanırken, Sacha Boey için çok konuşulacak bir iddia ortaya atıldı.

Buna göre; İngiltere Premier Lig ekiplerinden Newcastle United, Sacha Boey için devreye girdi. İngiliz devinin oyuncu için temaslara sezon sonunda başlayacağı belirtildi. Ayrıca Galatasaray'ın bu transferde beklentisinin 20 milyon Euro olduğu da haberin detaylarında yer aldı.