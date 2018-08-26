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Galatasaray'a müjdeli haber! Sözleşmesini feshetti

Galatasaray'ın transfer listesinde bulunan ve transferi için kaynak arayışında bulunduğu Modeste, kulüple olan sözleşmesini feshetti.

26 Ağustos 2018 Pazar 16:02
Galatasaray'a müjdeli haber! Sözleşmesini feshetti

Çin'in Tijanjin takımında forma giyen ve Galatasaray'ın transfer gündeminde olan Modeste, kulüple olan sözleşmesini feshetti.

Modeste'nin transferi için kaynak arayan Galatasaray bir yandan Fransız oyuncu ile görüşürken diğer yandan da sponsor arayışlarını sürdürüyor. Galatasaray cephesinde kaynak arayışı sürerken Modeste cephesinde ise flaş gelişmeler yaşanıyor.

KÖLN VE DORTMUND NABIZ YOKLUYOR

Alman basınında yer alan haberlere göre Modeste, Çin'de Tijanjin ile olan sözleşmesini feshetti ve kendisine gelen teklifleri değerlendiriyor. Alman basını Köln ve Dortmund'un Modeste için nabız yoklamaya başladığını iddia ederken; Modeste'nin açıklamalarına yer verdi.

ERDEN TİMUR'UN PAYLAŞIMI GALATASARAYLI TARAFTARI HEYECANLANDIRDI

Bonservisi elinde olduğu iddia edilen Modeste, Dortmund ve Köln'ün kendisine olan ilgisine şu şekilde karşılık verdi; "Dortmund çok büyük bir kulüp ancak benim büyük aşkım Köln."

Dortmund ve Köln'ün transfer girişimlerinde bulunduğu Modeste için Alman basınının Galatasaray'dan hiç söz etmemesi dikkatlerden kaçmazken; Emre Akbaba'nın transferine sponsor olan Timur">Erden Timur'un (NEF) Instagram hesabından Modeste fotoğrafını paylaşması sarı-kırmızılı taraftarları heyecanlandırdı.

(Sabah)

Haber Tarihi: 26 Ağustos 2018 Pazar 16:02
  1. Çin
  2. Tijanjin
  3. Galatasaray
  4. Modeste
  5. Fransız
  6. Köln
  7. Dortmund
  8. Emre Akbaba
  9. Erden Timur

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