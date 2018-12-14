0553 313 94 23

"Galatasaray'a men yaptırımı gelme ihtimali neredeyse sıfırlanmıştır"

- CAS Hakemi ve uzman hukukçu Av. Emin Özkurt:"Galatasaray, Milan ile mukayese edildiğinde çok daha iyi durumdadır. Bu karar (UEFA'nın Milan kararı) ve gerekçeleri incelendiğinde, UEFA tarafından bir men cezası verilmesi ihtimali neredeyse ortadan kalkmıştır" - "CFCB kararını vermekle alakalı belirli bir tarih sınırlaması altında olmadığı için, Galatasaray'ın bu seneki Avrupa serüveni bitene kadar beklenmesi kuvvetli olasılıktır"

14 Aralık 2018 Cuma 17:53
"Galatasaray'a men yaptırımı gelme ihtimali neredeyse sıfırlanmıştır"


İSTANBUL (AA) - Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi (CAS) Hakemi ve uzman hukukçu Av. Emin Özkurt, UEFA'nın İtalyan ekibi Milan'a Finansal Fair Play (FFP) kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle para cezası ve ileriye dönük ihtar vermesinin, Galatasaray'a men cezası verilme ihtimalini büyük olasılıkla ortadan kaldırdığını savundu.

UEFA'nın Milan kararı sonrasında AA muhabirine açıklamada bulunan Özkurt, "Galatasaray, Milan ile mukayese edildiğinde çok daha iyi durumdadır. Bu karar ve gerekçeleri incelendiğinde, UEFA tarafından bir men cezası verilmesi ihtimali neredeyse ortadan kalkmıştır." ifadelerini kullandı.

UEFA'nın Avrupa kupalarından men yönündeki cezasını Milan'ın CAS'a giderek kaldırttığını hatırlatan Özkurt, bugün gelinen noktada UEFA Kulüp Finansal Kontrol Birimi (CFCB) tarafından İtalyan ekibi için yeni bir karara varıldığını aktararak, şunları söyledi:

"Milan hakkında verilen bu kararın iki boyutu var. Biricisi, kesin uygulanacak yaptırımlar. Milan Kulübünün, FFP kurallarına aykırı davranmasından ötürü tespit edilen ve derhal uygulamaya sokulacak yaptırımlardır bunlar. 12 milyon avro para cezası var. Bu para 2018-2019 sezonunda UEFA Avrupa Ligi'nden elde ettiği gelirlerden kesilecek. 2019-2020 ve 2020-2021 dönemlerinde düzenlenecek Avrupa müsabakalarına da 25 yerine 21 oyuncu bildirecekler. Olası yaptırımlar da var. Eğer Milan 30 Haziran 2021 tarihine kadar denk bütçe (break-even) uyumluluğunu sağlamazsa, bir sonraki Avrupa müsabakalarından ihraç edilmesi (2022-2023 ve 2023-2024 yıllarında hak kazanabileceği) cezası uygulanacaktır."

Milan'ın bu karara karşı da yine CAS'a başvurma hakkı bulunduğunu belirten Özkurt, "Milan, geçtiğimiz yıl sadece yeni oyuncuların transferi için 200 milyon avro harcamıştır. Milan'ın yaklaşık borcu ise 300 milyon avro civarındadır." bilgisini verdi.


- "Galatasaray'a men gelme ihtimali neredeyse sıfırlanmıştır"


"Konuyu Türkiye ile alakalı boyutuyla ele alacak olursak, Galatasaray'ın pozisyonu ve borçluluk miktarı Milan'a göre çok daha iyi durumdadır," şeklinde konuşan Özkurt, şunları kaydetti:

"Geçen sene Haziran ayında yeni anlaşma için UEFA’ya gidildiğinde Galatasaray'ın borcu 130 milyon avro civarındaydı. Milan'ın şu anki borçluluk oranına göre verilen ceza değerlendirildiğinde, Galatasaray'a men yaptırımı gelme ihtimali neredeyse sıfırlanmıştır. Çünkü, Galatasaray da Milan ile benzer konulardan CFCB önündedir. Eğer CFCB benzer olaylara karşı benzer yaklaşım gösterir ve adil davranırsa, Galatasaray'ın men yaptırımı alması defterinin kapandığını söyleyebiliriz."


- Kararın, Galatasaray elenince açıklanması bekleniyor


Milan kararının açıklanma zamanlaması hakkında Özkurt, "Kararın açıklanmasının Milan'ın UEFA müsabakalarından elenmesinden bir gün sonra gerçekleşmesi de tesadüf ile açıklanamayacak bir durumdur. Anlaşılan UEFA, Milan'ın müsabaka sürecinde motivasyonuna tesir etmemek adına bu kararı bekletmiştir. Yine buradan çıkarım yapacak olursak, Galatasaray ile alakalı verilecek kararda da acele etmemesi söz konusudur. Zaten CFCB kararını vermekle alakalı belirli bir tarih sınırlaması altında olmadığı için, Galatasaray'ın bu seneki Avrupa serüveni bitene kadar beklenmesi kuvvetli olasılıktır." değerlendirmesinde bulundu.

UEFA, 5 Ekim'de yaptığı yazılı açıklamada, Galatasaray Kulübü ile yapılan uzlaşması anlaşmasını CFCB Araştırma Komisyonu'na geri göndererek, tekrar incelenmesine ve soruşturmanın devamına karar vermişti. Açıklamada, sarı-kırmızılılar ile yapılan ve sonrasında tekrar gözden geçirilen finansal fair play anlaşmasının yeniden incelenmesine karar verildiği duyurulmuştu.

Milan ise geçen haziran ayında UEFA Kulüp Finansal Kontrol Kurulu'ndan (CFCB) Avrupa müsabakalarından men cezası alırken akabinde karara CAS nezdinde itiraz etmişti. CAS ise Temmuz ayında yaptığı inceleme neticesinde Milan hakkında verilen Avrupa müsabakalarından men cezasını kaldırmış ve Milan'ın finansal durumuna uygun ve ölçülü bir yaptırım uygulanması için dosyayı CFCB'ye geri göndermişti.

Haber Tarihi: 14 Aralık 2018 Cuma 17:53
  1. CAS
  2. CFCB
  3. Emin Özkurt
  4. Futbol
  5. Galatasaray
  6. UEFA

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Taliban-ABD görüşmesinin tarihi belli oldu
    1. Taliban-ABD görüşmesinin tarihi belli..
    2. Ryan Babel'den ayrılık açıklaması
    3. Iraklılar yurtlarına dönmeye devam..
    4. Altı günlükken Ebola virüsü kapan..
    5. Sanık yakınlarından mahkeme heyetine..
    6. Tiran Büyükelçisi Yörük, İşkodra'yı..
    7. Meteoroloji'den parçalı ve çok bulutlu..
    8. WFP'den İsveç'teki Yemen görüşmelerine..
    9. Fenerbahçe'de bekleneni veremeyen..
    10. Terim-Rasim Ozan davasında flaş karar!
    11. AK Parti'de rekor! Sayı resmen açıklandı
    12. Kandilli'den korkutan uyarı!..
    13. Denizli'de yola saçılan mandalinalar..
    14. Tunus'ta "kırmızı yelekliler"den..
    15. Borsa şirketlerinin piyasa değeri
    16. Borsada en çok değer kaybeden hisseler
    17. "Dağlarda 700 terörist kaldı"
    18. Borsada en çok değer kazanan hisseler
    19. 2019 Yılı Bütçesi TBMM Genel Kurulunda
    20. Dışişleri Bakanlığının logosu değişti
    AK Partili isimden Abdullah Gül hakkında şok sözler! 'Yanlış yoldasın'
    AK Partili isimden Abdullah Gül hakkında şok sözler! 'Yanlış yoldasın'
    Rusya'dan Fırat'ın doğusuyla ilgili açıklama!
    Rusya'dan Fırat'ın doğusuyla ilgili açıklama!
    'Sarı Yelekliler'den bomba iddia: Saldırının arkasında....
    'Sarı Yelekliler'den bomba iddia: Saldırının arkasında....
    'Operasyon yapılmazsa Türkiye'yi bölecekler'
    'Operasyon yapılmazsa Türkiye'yi bölecekler'
    Hakkari'den kötü haber! Çok sayıda asker yaralı
    Hakkari'den kötü haber! Çok sayıda asker yaralı

    Günün Karikatürü

    14 Aralık 2018
    Sokağa çıkma yasağı ilan edildi
    Sokağa çıkma yasağı ilan edildi
    Yeni internet fiyatları enflasyonu zıplatacak
    Yeni internet fiyatları enflasyonu zıplatacak