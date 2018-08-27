Galatasaray'a kötü haber!
Gomis'in Al Hilal'e transfer olmasıylaAnthony Modeste'yi gündemine alan Galatasaray'a Fransız oyuncudan kötü haber geldi.27 Ağustos 2018 Pazartesi 21:09
Çin Süper Ligi takımlarından TJ Quanjianforması giyen Fransız forvet Anthony Modeste ile prensip anlaşmasına varılmasına rağmen iki kulüp arasında çıkan pürüz nedeniyle transfer olumsuz sonuçlandı.
GÖRÜŞMELER DEVAM EDİYOR
Görüşmelerin iki kulüp arasında devam ettiği ancak olumlu sonuçlanmasının mümkün olmadığı da bildirildi.
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