Galatasaray'a kötü haber!

Çin Süper Ligi takımlarından TJ Quanjianforması giyen Fransız forvet Anthony Modeste ile prensip anlaşmasına varılmasına rağmen iki kulüp arasında çıkan pürüz nedeniyle transfer olumsuz sonuçlandı.

GÖRÜŞMELER DEVAM EDİYOR

Görüşmelerin iki kulüp arasında devam ettiği ancak olumlu sonuçlanmasının mümkün olmadığı da bildirildi.