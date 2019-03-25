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Galatasaray'a kayyım şoku!

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'in seçime gitmeme ve hukuk mücadelesi verme kararına ilişkin açıklamalarda bulunan Spor hukukçusu ve avukat Alpay Köse, yönetim kurulunun 1 ay içinde seçim kararı almaması durumunda sarı-kırmızılı kulübe kayyım atanabileceğini söyledi.

25 Mart 2019 Pazartesi 17:03
Galatasaray'a kayyım şoku!

Spor hukukçusu ve avukat Alpay Köse, Galatasaray Kulübünde idari açıdan ibra edilmeyen Mustafa Cengiz başkanlığındaki yönetim kurulunun 1 ay içinde seçim kararı almaması durumunda sarı-kırmızılı kulübe kayyım atanabileceğini söyledi.

"Polat zamanında da böyle bir durum yaşanmıştı"

Başkan Mustafa Cengiz'in seçime gitmeme ve hukuk mücadelesi verme kararıyla ilgili AA muhabirine açıklamalarda bulunan Köse, "İbra alamaması neticesinde Galatasaray Kulübünün bir seçim durumuna girmesi beklenir. Seçimle alakalı yönetim kurulunun böyle bir karar alması gerekir. Yönetim kurulu, yapılan oylamada usulsüzlük olduğunu iddia ediyor. Hukuki olarak belli başvuruların yapılacağını söylüyor. Daha önce Adnan Polat zamanında da böyle bir olay yaşanmış ve hukuki durum içine girilmişti. Bu durumda yönetim kurulunun seçim kararı almasını beklememek lazım." diye konuştu.

"Mahkeme kayyım görevlendirebilir"

Cengiz başkanlığındaki yönetim kurulunun 1 aylık süreç içinde seçim kararı almaması durumunda genel kurul üyelerinin mahkemeye gidebileceğini aktaran Alpay Köse, şu ifadeleri kullandı:

"Genel kurula katılmış üyelerden herhangi biri mahkemeye başvurarak yönetim kurulunun kullanmadığı karar nedeniyle genel kurul yapılmasını talep edebilir. Mahkeme de bunu haklı görürse genel kurul yapılması için bir karar verebilir ve bir kayyum görevlendirebilir. Buna karşı Galatasaray Kulübü Yönetim Kurulu da bir hamlede bulunacaktır. Bu saatten sonra bakılacak konu seçim yapılmasıyla ilgili herhangi bir başvuruda bulunulup bulunulmayacağı."

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Haber Tarihi: 25 Mart 2019 Pazartesi 17:03
  1. Spor hukukçusu ve avukat Alpay Köse
  2. Galatasaray Kulübü
  3. Mustafa Cengiz
  4. Başkan Mustafa Cengiz
  5. Galatasaray Kulübü Yönetim Kurulu
  6. Alpay Köse

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  • FARUK utkuFARUK utku19 dk önce
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