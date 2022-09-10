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Spor Galatasaray'a imzayı attı, ortalık fena karıştı!
Spor

Galatasaray'a imzayı attı, ortalık fena karıştı!

Transfer döneminin kapanmasına saatler kala Galatasaray 5 futbolcuyu birden renklerine bağladı ve ses getiren bir kapanışa imza attı. Sarı-kırmızılı takımın Rapid Wien'den bonservisiyle birlikte kadrosuna kattığı Yusuf Demir'in imzası sonrası Avusturya medyası karıştı ve kriz çıktı. Bu gelişme sonrasında sportif direktör Zoran Barisic basın toplantısı düzenledi.

Yeniakit Publisher
2022-09-10 12:53:00 -
Galatasaray'a imzayı attı, ortalık fena karıştı!

Transfer döneminin kapanmasına saatler kala Galatasaray 5 futbolcuyu birden renklerine bağladı ve ses getiren bir kapanışa imza attı. Sarı-kırmızılı takımın Rapid Wien'den bonservisiyle birlikte kadrosuna kattığı Yusuf Demir'in imzası sonrası Avusturya medyası karıştı ve kriz çıktı. Bu gelişme sonrasında sportif direktör Zoran Barisic basın toplantısı düzenledi. 

Transferin son günlerinde adete şov yaparak 5 ismi birden takıma katan Galatasaray, Yusuf Demir'in transferini 6 milyon Euro olarak açıklarken kulübünden maliyete ilişkin açıklama geldi.

Yabancı transferinde açılışı Sergio Oliveira, Haris Seferovic ve Leo Dubois ile yapan, ardından Lucas Torreira ve Dries Mertens'i kadrosuna katan sarı kırmızılılar, dün gece Mauro İcardi'yi duyurduktan sonra Avrupa'dan dört Transfer daha yaptı.

Geçen sezon yarım sezon Barcelona forması giyen Yusuf Demir'i sürpriz bir şekilde kadrosuna katan sarı kırmızılılar, oyuncunun bonservis bedelini 6 milyon Euro olarak duyururken Avusturya ekibinden transfer hakkında açıklama geldi.

CNN Türk'e göre, Avusturya basınında yer alan haberlere göre; Rapid Wien taraftarları, bu satışa ciddi şekilde tepki gösterdi.

Kulübün sportif direktörü Zoran Barisic, tepkiler sonrasında basın toplantısı düzenlemek zorunda kaldı.

SÖZLEŞMENİN DETAYLARINI AÇIKLADI

Galatasaray'ın ilk yazılı teklifi çarşamba gecesi yaptığını söyleyen Barisic, "İlk yazılı teklif Galatasaray'dan çarşamba gecesi geldi.

Kabul ettik ve anlaştık. Demir'in sözleşmesinde bir çıkış maddesi olacaktı.

Şimdi sabitlenen ücretle, başarı durumunda bonuslar ve olası bir yeniden satış ile Rapid'in sonunda daha fazla kazanma şansı çok yüksek. Barcelona'dan sonra Yusuf fiziksel ve zihinsel olarak kötü durumdaydı.

Onun için sekiz ay harcadık. Ancak iki iyi maç oynasa da o seviyeye tam gelemedi. Gerçekten Galatasaray'a gitmek istediklerini de vurguladılar" açıklamasını yaptı.

BAŞKA TEKLİF GELMEDİ

Barisic sözlerini, "Yusuf Demir için başka bir resmi teklif gelmedi.

 

 

 

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