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Galatasaray'a imza atması beklenen Seleznyov'un yeni takımı belli oldu

Transfer döneminde adı sık sık Galatasaray ile anılan Seleznyov, Çaykur Rizespor ile prensipte anlaştı.

08 Aralık 2018 Cumartesi 12:13
Galatasaray'a imza atması beklenen Seleznyov'un yeni takımı belli oldu

Akhisarspor'da kadro dışı bırakıldıktan sonra Ocak ayında başka bir kulübe gidecek olan Seleznyov, sezon başında Galatasaray'a transfer olmayı istediğini söylemişti.

Ukraynalı futbolcuyu son olarak menajer Ahmet Bulut'un Göztepe'ye önereceği ve İzmir ekibinin bu transferde devrede olduğu öne sürülürken, TRT Spor'un haberine göre Çaykur Rizespor Ukraynalı futbolcu ile prensip anlaşmasına vardı.

Yevhen Seleznyov bu sezon Akhisarspor formasıyla 7 lig maçında 3 gol attı. 

Haber Tarihi: 08 Aralık 2018 Cumartesi 12:13
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