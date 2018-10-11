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Galatasaray'a gol makinesi! 34 maçta 30 gol...

Golcü arayışlarını sürdüren Galatasaray için Çin medyasından bomba bir iddia ortaya atıldı. Sarı Kırmızı ekip Jonathan Soriano ile ilgilendiği iddia edildi.

11 Ekim 2018 Perşembe 13:16
Galatasaray'a gol makinesi! 34 maçta 30 gol...

Çin medyası Galatasaray ile ilgili flaş bir transfer iddiası gündeme getirdi. İddiaya göre G.Saray'ın peşinde olduğu futbolcular Graziano Pelle ve Jonathan Soriano. Sarı kırmızılılar Çin'den ayrılık hazırlığı yapan tecrübeli iki futbolcu için de girişimlerde bulunuyor.

GOL MAKİNELERİ!

33 yaşındaki iki futbolcudan Graziano Pelle, Shandong Luneng takımına 2016 yılında 15 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer olmuştu. Pelle burada çıktığı 65 maçta 23 gol attı. Soriano da 2017 yılında 15 milyon Euro bedelle Beijing Guoan'a imza atmıştı. İspanyol forvet 34 maçta 30 gol attı.

(Takvim)

Haber Tarihi: 11 Ekim 2018 Perşembe 13:16
  1. Galatasaray
  2. Jonathan Soriano
  3. Graziano Pelle

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