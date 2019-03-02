Galatasaray'a Erzurum'da coşkulu karşılama - Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile deplasmanda yapacağı maç için Erzurum'a gelen sarı-kırmızılı ekipteki futbolcu ve yöneticiler, taraftarlarca havalimanında çiçek ve meşalelerle karşılandı- Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz ve teknik direktör Fatih Terim'e yoğun ilgi gösteren taraftarlar, meşaleler yakıp konvoy oluşturarak takip ettikleri takım otobüsüne, kafilenin konaklayacağı otele kadar eşlik etti



ERZURUM (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında yarın deplasmanda Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile yapacağı maç için Erzurum'a gelen Galatasaray kafilesi coşkuyla karşılandı. Galatasaray takımı, İstanbul'dan özel uçak ile Erzurum Havalimanı'na geldi. Futbolcuların yanı sıra Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, kulübün ikinci başkanı Abdurrahim Albayrak, teknik direktör Fatih Terim'in yer aldığı kafile havalimanında sarı-kırmızılı taraftarlarca çiçekle karşılandı. Havalimanında meşale yakarak sarı-kırmızılı takım lehine tezahüratlarda bulunan taraftarlar, Cengiz, Albayrak, Terim ve futbolculara yoğun ilgi gösterdi. Taraftarlar havalimanında Fernando Muslera, Mbaye Diagne, Konstantinos Mitroglou, Ahmet Çalık, Selçuk İnan, Luyindama ve Younes Belhanda'nın aralarında olduğu futbolcularla hatıra fotoğrafı çektirdi. Galatasaray kafilesini taşıyan otobüsün güzergahında meşaleler yakarak yolu kesen taraftarlar, Terim ve futbolcular lehine tezahüratlarını sürdürdü. Sarı-kırmızılı taraftarların araçlarıyla konvoy oluşturup takip ettiği Galatasaray kafilesi, daha sonra meşaleli taraftarların tezahüratları arasında konaklayacakları Palandöken ilçesindeki otele geçti. Erzurumspor ile Galatasaray arasında yarın Kazım Karabekir Stadyumu'nda saat 19.00'da başlayacak müsabakayı hakem Cüneyt Çakır yönetecek.

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