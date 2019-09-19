Galatasaray'a durmak yok Galatasaray, Süper Lig'in 5. haftasında deplasmanda Yeni Malatyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde, Teknik Direktör Fatih Terim gözetiminde yapılan antrenmanın ilk bölümünde core stabilizasyon hareketleri yapıldı. Daha sonraki bölümde dün akşam UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Club Brugge’e karşı tam süre alan futbolcular yenilenme koşusu gerçekleştirdi. Diğer futbolcular ise interval koşular üzerinde durulan bir antrenman yaptı.



Sarı-kırmızılılar, Yeni Malatyaspor karşılaşmasının hazırlıklarına yarın saat 11.00’de yapacağı antrenmanla devam edecek.

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