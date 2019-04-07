Galatasaray'a büyük şok! Yıldız futbolcu Fenerbahçe maçında yok Galatasaray'ın 3-0 kazandığı Yeni Malatyaspor maçında sarı kart gören tecrübeli stoper Marcao haftaya onyayacak olan Fenerbahçe karşılaşmasında cezalı duruma düştü.

Süper Lig’in 27. haftasında sahasında Yeni Malatyaspor ile mücadele den Galatasaray’da Brezilyalı defans oyuncusu Marco cezalı duruma düştü. Fenerbahçe maçında yok Maçtan önce sarı kart ceza sınırında olan Marcao, 70. dakikada orta sahada Guilherme’ye yaptığı müdahale sonucunda hakem Yaşar Kemal Uğurlu tarafından sarı kart gördü. Böylece cezalı duruma düşen 22 yaşındaki futbolcu, gelecek hafta deplasmanda oynanacak Fenerbahçe derbisinde takımını yalnız bırakacak. Luyindama’nın da kırmızı kart cezasından dolayı oynayamayacağı Fenerbahçe derbisinde Galatasaray’ın stoperde oynatacağı Ryan Donk, Semih Kaya ile Ahmet Çalık bulunuyor.

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