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Spor

Galatasaray'a Brezilyalı yıldız: Evander

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, Brezilyalı 10 numara mevkisinde oynayan Evander'e kanca attı.

Yeniakit Publisher
2020-05-16 13:49:00 -
Galatasaray'a Brezilyalı yıldız: Evander

Orta saha arayışlarını hızlandıran Cimbom'da geçtiğimiz devre arası da gündeme gelen Brezilyalı Evander ilk hedef olarak belirlendi.

Görüşmeler başlıyor

Scout ekibi tarafından uzun süredir izlenen Evander için Galatasaray yönetimi, sezon sonu Midtjylland ile masaya oturmayı planlıyor. Midtjylland, Evander için 2.5 milyon Euro ödemişti.

Orta sahada 10 numarada görev yapan Evander, golcü özelliği ile de dikkat çekiyor. Brezilyalı bu sezon 25 maçta 8 gol, 9 asistlik bir performansla 17 gole katkı sağlad

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