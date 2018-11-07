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Galatasaray'a bir şok daha! TFF duyurdu...

Galatasaray, Cengiz ve Terim, sportmenliğe aykırı açıklamalar sebebiyle PFDK'ya sevk edildi.

07 Kasım 2018 Çarşamba 17:28
Galatasaray'a bir şok daha! TFF duyurdu...


Galatasaray, Mustafa Cengiz ve Fatih Terim, sportmenliğe aykırı açıklamalar nedeniyle PFDK'ya sevk edildi.

İşte TFF'nin yaptığı açıklama;

Hukuk Müşavirliği'nce 07.11.2018 tarihinde Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na yapılan sevk raporları aşağıda belirtilmiştir.

GALATASARAY A.Ş. Kulübü'nün 06.11.2018 tarihinde kulüp resmi internet sitesinden yayınlanan "sportmenliğe aykırı açıklamalar" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 38. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

GALATASARAY A.Ş. Kulübü BaşkanıMUSTAFA CENGİZ'in 06.11.2018 tarihinde kulüp resmi internet sitesinden yayınlanan ve 06.11.2018 tarihinde medyada yapmış olduğu röportajındaki "sportmenliğe aykırı açıklamaları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 38. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine,

GALATASARAY A.Ş. Kulübü teknik sorumlusu FATİH TERİM'in 06.11.2018 tarihinde medyada yapmış olduğu "sportmenliğe aykırı açıklamaları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 38. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

Haber Tarihi: 07 Kasım 2018 Çarşamba 17:28
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