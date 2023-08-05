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Spor Galatasaray'a bir kötü haberde İtalya'dan geldi! Şok gelişme...
Spor

Galatasaray'a bir kötü haberde İtalya'dan geldi! Şok gelişme...

Yeniakit Publisher
2023-08-05 02:31:00 -
Galatasaray'a bir kötü haberde İtalya'dan geldi! Şok gelişme...

Galatasaray'la da adı anılan Daichi Kamada'nın yeni durağı belli oldu! Serie A ekiplerinden Lazio, Japon futbolcuyu renklerine bağladı

Galatasaray'la da adı anılan Daichi Kamada'nın yeni durağı belli oldu! Serie A ekiplerinden Lazio, Japon futbolcuyu renklerine bağladı

İtalya'nın Lazio takımı, Almanya ekibi Eintracht Frankfurt'tan ayrılan Japon futbolcu Daichi Kamada'yı renklerine bağladı.

Lazio Kulübü, serbest oyuncu statüsündeki Kamada ile sözleşme imzalandığını duyurdu.

Kulüp tarafından anlaşmanın detayları açıklanmasa da İtalya basınında sözleşmenin 2+1 yıllık olduğu öne sürüldü.

Kariyerine ülkesinin Sagan Tosu takımında başlayan 27 yaşındaki orta saha oyuncusu, 2017'de Eintracht Frankfurt'a imza attı. Belçika temsilcisi Sint-Truiden'e bir sezonluğuna kiralanan Kamada, Eintracht Frankfurt kariyerinde 179 maça çıktı ve 40 gol, 33 asistlik performans sergiledi.
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İsmi Türk kulüpleriyle de anılan Kamada, Japonya Milli Takımı'nda ise 29 maçta 6 gol attı.

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