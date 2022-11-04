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Spor Galatasaray'a bir Alman daha!
Spor

Galatasaray'a bir Alman daha!

Galatasaray'da kulübeye takviyeler son hızıyla devam ediyor. Son olarak Alman antrenör Moritz Volz'u teknik ekibine dahil eden Cimbom, bir başka Alman çalıştırıcı Marco Pezzaiuoli ile anlaşmaya vardı.

Yeniakit Publisher
2022-11-04 12:16:00 -
Galatasaray'a bir Alman daha!

Galatasaray'da kulübeye takviyeler son hızıyla devam ediyor. Son olarak Alman antrenör Moritz Volz'u teknik ekibine dahil eden Cimbom, bir başka Alman çalıştırıcı Marco Pezzaiuoli ile anlaşmaya vardı.

Galatasaray'da Okan Buruk'un ekibine takviyeler hız kesmeden devam ediyor. Duran top organizasyonları için kısa süreliğine Avusturyalı Sargon Duran ile çalışan Cimbom, geçtiğimiz günlerde de Alman çalıştırıcı Moritz Volz'u Okan Buruk'un teknik heyetine dahil etmişti. Galatasaray, Almanya'dan takviyelerine devam ediyor.

ALMAN TEKNİK ADAMLA ANLAŞILDI

Galatasaray, en son Hindistan takımı Bengaluru FC'de görev yapan Alman teknik direktör Marco Pezzaiuoli ile anlaştı. Pezzaiuoli, sarı kırmızılılarda hem A takımda hem de altyapıdan sorumlu olacak. 53 yaşındaki teknik direktör, daha önceden Bundesliga'da Hoffenheim'ı çalıştırdı.

En son Hindistan'da Bengaluru FC'de yaklaşık bir yıl antrenörlük yapan Pezzaiuoli, Çin'de GZ Evergrande, Japonya'da Cerezo Osaka takımlarında da görev almıştı.

 

 

 

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