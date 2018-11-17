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Galatasaray'a Belhanda'dan kötü haber! Yıldız futbolcu Fas Kamerun maçında...

Galatasaray'ın Faslı yıldızı Younes Belhanda, Kamerun karşılaşmasında sakatlanarak mücadeleye devam edemedi.

17 Kasım 2018 Cumartesi 02:42
Galatasaray'a Belhanda'dan kötü haber! Yıldız futbolcu Fas Kamerun maçında...

Sakatlıklar ve cezalarla boğuşan Galatasaray'a bir kötü haber de Younes Belhanda'dan geldi.

Belhanda'dan kötü haber!

Afrika Uluslar Kupası Elemeleri'nde Fas ile Kamerun'un karşı karşıya geldiği mücadelede Younes Belhanda sakatlandı.

Mücadelenin 45. dakikasında sakatlanan Belhanda oyuna devam edemedi ve yerini Boufal'a bırakmak zorunda kaldı.

Sağ arka adalesinden sakatlanan Belhanda, oyunu sedye ile terk etti. Konu hakkında detaylı bir açıklama henüz yapılmadı.

Haber Tarihi: 17 Kasım 2018 Cumartesi 02:42
  1. Galatasaray
  2. Younes Belhanda
  3. Fas
  4. Kamerun
  5. Afrika Uluslar Kupası Elemeleri

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