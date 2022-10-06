Galatasaray'a Barcelona'dan yıldız geliyor!
Galatasaray, Barcelona ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan yıldız futbolcu Depay'ı bedelsiz olarak kadrosuna katmak istiyor.
Galatasaray, Barcelona ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan yıldız futbolcu Depay'ı bedelsiz olarak kadrosuna katmak istiyor.
Galatasaray'ın, yaz transfer döneminde de ilgilendiği Memphis Depay için temaslarını sürdürdüğü ifade edildi.
Bu sezon Barcelona'da süre bulmakta zorlanan Depay, takımdan ayrılmaya kararlı. Galatasaray, sezon sonunda sözleşmesi sona erecek Hollandalı futbolcuyu bedelsiz olarak kadrosuna katmak istiyor.
Kanatlarda ve santrforda oynayabilen Depay bu sezon Barcelona formasıyla 3 maçta forma giydi ve 1 gol kaydetti.
Yıldız oyuncu kariyerinde PSV, Manchester United, Lyon ve Barcelona formalarını giydi. Depay kariyerinde toplamda 418 maça çıkarken 159 gol, 97 asistlik performans ortaya koydu.
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