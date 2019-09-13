Galatasaray'a 3 puanı Falcao getirdi! Süper Lig'in 4. haftasında Galatasaray sahasında Kasımpaşa'yı Falcao'nun attığı golle 1-0 mağlup etti.

Süper Lig'in 4. haftasında Galatasaray ile Kasımpaşa karşı karşıya geldi. Türk Telekom Stadı'ndaki mücadeleyi Galatasaray 1-0 kazandı. Galatasaray'ın golü 38. dakikada Falcao'dan geldi. Galatasaray bu sonuçla puanını 7'ye yükseltti. Kasımpaşa ise 1 puanda kaldı. Süper Lig'in 5. haftasında Galatasaray deplasmanda Yeni Malatyaspor ile karşılaşacak. Kasımpaşa ise evinde Antalyaspor'u konuk edecek.

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