Galatasaray zirve yarışında ağır yara aldı
Süper Lig'in 32. haftasında Beşiktaş, geriye düştüğü derbide Galatasaray'ı 3-1'lik skorla yendi.
Süper Lig'in 32. haftasında Beşiktaş ile Galatasaray karşı karşıya geldi. Beşiktaş, geriye düştüğü maçı 3-1 kazandı.
Perdeyi Icardi açtı
Galatasaray, 20. dakikada Mauro Icardi'nin golüyle maçta öne geçti. Ligin ilk yarısında 2-1 kazandıkları maçta 2 gol atan Arjantinli forvet, Beşiktaş'ı deplasmanda da boş geçmedi.
Saiss ceza verdi
Siyah-Beyazlılar, korner organizasyonunda golü buldu. Beşiktaş, Saiss'in kafa golüyle skoru 1-1'e getirdi.
Yıldız savunmacı bir ilki yaşadı
Derbide gol atan Romain Saiss, Süper Lig'de ilk golünü Galatasaray'a karşı attı. 33 yaşındaki futbolcu, sarı-kırmızılılara karşı oynadıkları daha önceki maçta da asist yapmıştı.
Beşiktaş geri döndü
Maçın ikinci yarısı da karşılıklı ataklarla başladı. 58. dakikada Amir Hadziahmetovic, Beşiktaş'ı öne geçirdi. Muslera'nın verdiği kısa pasta Amir'den baskı yiyen ve topu kaptıran Oliveira, gole sebebiyet verdi.
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Aboubakar fişi çekti
Beşiktaş, 90+4'te Vincent Aboubakar'la skoru 3-1'e getirdi. Kamerunlu forvet ceza sahası içinde çaprazdan yaptığı sert vuruşla Muslera'yı çaresiz bıraktı. Beşiktaş 3-1'lik skorla maçtan galip ayrıldı.
Lider Galatasaray, önümüzdeki hafta Başakşehir'i konuk edecek. Beşiktaş ise önümüzdeki hafta deplasmanda Antalyaspor'la oynayacak.