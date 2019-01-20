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Galatasaray zirve yarışına evinde tutunuyor

- Sarı-kırmızılı ekip, Süper Lig'de bu sezon iç sahadaki 10 maçta 6 galibiyet, 4 beraberlik yaşarken hiç mağlup olmadı- Galatasaray, ligde attığı 36 golün 28'ini Türk Telekom Stadı'nda kaydetti- Fatih Terim'in öğrencileri, iç sahadaki 10 maçta da rakip fileleri havalandırdı- Sarı-kırmızılılarda bu sezon gol sevinci yaşayan 13 futbolcunun 8'i sadece iç saha maçlarında gol attı

20 Ocak 2019 Pazar 11:13
Galatasaray zirve yarışına evinde tutunuyor


İSTANBUL (AA) - EMRAH OKTAY - Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında sahasında MKE Ankaragücü'nü 6-0 yenen Galatasaray, iç sahadaki performansıyla dikkati çekiyor.

Süper Lig'de geride kalan 18 haftada 9 galibiyet, 5 beraberlik ve 4 yenilgi yaşayan sarı-kırmızılı ekip, rakip filelere 36 gol gönderirken kalesindeki 21 gole engel olamadı.

Teknik direktör Fatih Terim'in öğrencileri, sahasında 10 maça çıktı. Sarı-kırmızılı ekip, bu müsabakalarda 6 galibiyet, 4 beraberlik yaşadı ve hiç yenilmedi.

Galatasaray, bu sezonki 36 golün 28'ini Türk Telekom Stadı'nda buldu. Sarı-kırmızılılar, deplasmanda ise 8 gol kaydetti. Sahasındaki maçlarda 9 gol yiyen Galatasaray, deplasmanda ise kalesindeki 12 golü engelleyemedi.


- 4 mağlubiyet de deplasmanda


Galatasaray, bu sezonki tüm mağlubiyetleri deplasmanda yaşadı.

Evinde iyi performans sergileyen ve mağlup olmayan sarı-kırmızılı takım, dış sahada ise 8 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 yenilgi aldı.


- Sahasında boşu yok


Galatasaray, bu sezon Süper Lig'de iç sahada oynadığı tüm maçlarda gol attı.

Türk Telekom Stadı'ndaki 10 müsabakada 28 gol kaydeden sarı-kırmızılı ekip, tüm maçlarda en az bir kez fileleri havalandırma başarısı gösterdi.

Galatasaray, söz konusu maçların 4'ünde kalesini gole kapatırken, 6 karşılaşmada ise rakip oyuncuların gol atmasını önleyemedi.


- 8 futbolcu iç saha golcüsü


Galatasaray'a bu sezon skor katkısı veren 13 futbolcunun 8'i sadece Türk Telekom Stadı'nda gol sevinci yaşadı.

Bu sezon Sinan Gümüş ve Garry Rodrigues üçer, Emre Akbaba 2, Maicon Roque, Sofiane Feghouli, Badou Ndiaye, Fernando Reges ve Martin Linnes birer golü taraftarı önünde filelere gönderdi.

Sarı-kırmızılı takımın 9 golle en skorer oyuncusu olan Henry Onyekuru, 7 golü Türk Telekom Stadı'nda, 2 golü ise deplasmanda kaydetti. 7 golü bulunan ve kadro dışı bırakılan Eren Derdiyok da iç sahada 5 kez fileleri havalandırdı.

Serdar Aziz ve Ryan Donk da iç sahada ve deplasmanda birer gole imza attı. Ömer Bayram ise tek golünü deplasmanda buldu.

Galatasaray'ın kalan 2 golünü de rakip oyuncular kendi kalesine attı.


- Sahasında mağlubiyeti unuttu


Galatasaray, iç sahada 29 maçlık yenilmezlik serisi yakaladı.

Süper Lig'de devam eden en uzun iç saha yenilmezlik serisinin sahibi olan sarı-kırmızılı ekip, evindeki son 29 maçta 24 galibiyet, 5 beraberlik aldı.

Galatasaray, ligde Türk Telekom Stadı'nda son yenilgisini 2016-2017 sezonunun 30. haftasındaki Kasımpaşa mücadelesinde yaşadı.

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Haber Tarihi: 20 Ocak 2019 Pazar 11:13
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