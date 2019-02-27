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Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde 2-0 kazandığı maçın rövanşında deplasmanda Hatayspor'a 4-2 yenilmesine rağmen yarı finale çıktı.

27 Şubat 2019 Çarşamba 16:03
Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde 2-0 kazandığı maçın rövanşında deplasmanda Hatayspor'a 4-2 yenilmesine rağmen yarı finale çıktı.

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Haber Tarihi: 27 Şubat 2019 Çarşamba 16:03
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