Galatasaray, Zalgiris'i yenip tur atladı
UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu'nda temsilcimiz Galatasaray, 2-2'in rövanşında Zalgiris'i sahasında 1-0 mağlup ederek tur atlayan taraf oldu.
UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu rövanşında Galatasaray, Litvanya temsilcisi Zalgiris'le kozlarını paylaştı. Rams Park'ta oynanan mücadeleyi temsilcimiz 1-0 kazanarak tur atladı.
Tek gol mertens'ten
Mücadeleye çok baskılı başlayan Galatasaray, 31'inci dakikada Dries Mertens'in kaydettiği şahane golle 1-0 öne geçti.
İlk yarı 1-0 bitti
Mertens'in attığı süper gol sonrası baskısını daha da arttıran Galatasaray, gol yollarında etkili olsa da ilk yarı bu skorla tamamlandı.
Bakambu oyuna girdi
Galatasaray'ın yeni transferi Cedric Bakambu, 78. dakikada Mertens'in yerine oyuna dahil oldu ve sarı-kırmızılı forma altında ilk maçına çıktı.
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