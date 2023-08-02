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Spor Galatasaray, Zalgiris'i yenip tur atladı
Spor

Galatasaray, Zalgiris'i yenip tur atladı

Yeniakit Publisher
2023-08-02 23:44:00 -
Galatasaray, Zalgiris'i yenip tur atladı

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu'nda temsilcimiz Galatasaray, 2-2'in rövanşında Zalgiris'i sahasında 1-0 mağlup ederek tur atlayan taraf oldu.

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu rövanşında Galatasaray, Litvanya temsilcisi Zalgiris'le kozlarını paylaştı. Rams Park'ta oynanan mücadeleyi temsilcimiz 1-0 kazanarak tur atladı.

Tek gol mertens'ten

Mücadeleye çok baskılı başlayan Galatasaray, 31'inci dakikada Dries Mertens'in kaydettiği şahane golle 1-0 öne geçti.

İlk yarı 1-0 bitti

Mertens'in attığı süper gol sonrası baskısını daha da arttıran Galatasaray, gol yollarında etkili olsa da ilk yarı bu skorla tamamlandı.

Bakambu oyuna girdi

Galatasaray'ın yeni transferi Cedric Bakambu, 78. dakikada Mertens'in yerine oyuna dahil oldu ve sarı-kırmızılı forma altında ilk maçına çıktı.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

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Yorumlar

Mustafa

Tur atladı ama tek gol ilerisi için çok da iyi değil.
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