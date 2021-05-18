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Spor Galatasaray yönetiminden Fatih Terim'i sarsan sözler!
Spor

Galatasaray yönetiminden Fatih Terim'i sarsan sözler!

Son maçta sahaya çıkan kadroyu eleştiren Galatasaray yöneticilerin, "Bu maça böyle bir kadro ile mi çıkılır!" sözleri tecrübeli hocanın kulağına gitti. Fatih Terim'in işittiği sözlerden sonra moralinin bozulduğu belirtildi.

Yeniakit Publisher
2021-05-18 22:03:00 -
Galatasaray yönetiminden Fatih Terim'i sarsan sözler!

Galatasaray'da yönetim, Fatih Terim'i sorgulamaya devam ediyor. Sarı-kırmızılı camianın kurmayları ligin son maçında averajla kaçan şampiyonluktan sonra faturayı tecrübeli hocaya kesti. Yeni Malatyaspor maçındaki kadro tercihini eleştiren yöneticilerin sözleri Fatih Terim'in kulağına gitti.

Maç sonrası ayrılık sinyali

Süper Lig'de şampiyonluk heyecanı son haftaya kadar sürdü. Mutlu sona Göztepe'yi deplasmanda 2-1 yenen Beşiktaş ulaştı. Aynı puanda olan Galatasaray ise şampiyonluğu averaj farkıyla kaçırdı. Bu sezon gerek yaşadığı sakatlıklar, aldığı cezalar ve yönetim ile arası bir türlü barışmayan tecrübeli teknik direktör Fatih Terim maç sonrasında ayrılık sinyalleri vermişti. Terim, 'sözümü tuttum, sözleşmem 31 Mayıs'ta sona eriyor' demişti.

"İlk yarıyı heba ettik"

Skorer'in haberine göre; Türk Telekom Stadı'ndaki protokol tribününde, daha maç başlamadan eleştirilerin başladığı ortaya çıktı. Teknik Direktör Fatih Terim'in Mustafa Muhammed yerine Halil Dervişoğlu ile başlamasını doğru bulmayan idarecilerin, bir diğer tepkisinin de Arda Turan ve Emre Akbaba ile ilgili olduğu bildirildi. Sarı-kırmızılıların, "Bu maça böyle bir kadro ile mi çıkılır!" şeklindeki sözleri tribünde bulunan ve hocaya destek verenleri rahatsız etti. Maç sonunda da aynı isimlerin, "İlk yarıyı heba ettik. 45 dakikada 1-2 tane atsak belki de şampiyonduk" dedikleri öğrenildi.

Tepkiler Terim'in kulağına gitti

Söz konusu tepkilerden, teknik direktör Fatih Terim'in de haberdar olduğu ve bu durumdan dolayı moralinin bozulduğu belirtildi. Terim, Yeni Malatyaspor maçında devreyi 1-0 geride kapatırken, ikinci yarıya Yedlin'in yerine Şener, Arda Turan'ın yerine Muhammed ve Emre Akbaba'nın yerine ise Kerem Aktürkoğlu'nu alarak başlamıştı. Sarı-kırmızılılar maçı 3-1 çevirmesine karşın bu sonuç şampiyonluk için yeterli olmamıştı.

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Yorumlar

Turan

Nasıl yönetim Fatih Terim i eleştirmiş!!! Halt etmişler... Böyle bir şey mümkün olabilir mi?
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