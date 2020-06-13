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Spor

Galatasaray yöneticilerinden başkan Mustafa Cengiz'e ziyaret

Yeniakit Publisher
2020-06-13 15:56:04 -
Galatasaray yöneticilerinden başkan Mustafa Cengiz'e ziyaret

İSTANBUL (AA) - Galatasaray Kulübü Yönetim Kurulu üyeleri, yakın zamanda ameliyat geçiren başkan Mustafa Cengiz ile bir araya geldi.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, ikinci başkan Abdurrahim Albayrak, başkan yardımcıları Yusuf Günay ile Kaan Kançal ve Sportif AŞ Yönetim Kurulu Üyesi Oytun Özer, başkan Mustafa Cengiz'i evinde ziyaret etti.

Toplantıda Galatasaray'ın güncel konuları konuşuldu.

Abdurrahim Albayrak, kişisel Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Rize yolculuğu öncesi başkan Mustafa Cengiz’i ziyaret ettiğini belirtti. Albayrak, Cengiz'in de kendisine sürpriz yapıp doğumgünü pastası hazırlattığını kaydetti.

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