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Galatasaray yoluna devam edecek!

Temsilcimiz Galatasaray, Şampiyonlar Ligi D Grubu son hafta maçında Portekiz'in Porto takımına kendi sahasında 3-2 mağlup oldu. Grubun diğer maçında Schalke, Lokomotiv Moskova'yı 1-0 mağlup etti ve bu durumda Sarı-Kırmızılı ekip grubu 3. bitirerek UEFA Avrupa Ligi'ne katılmaya hak kazandı.

11 Aralık 2018 Salı 22:58
Galatasaray yoluna devam edecek!

Temsilcimiz Galatasaray, Şampiyonlar Ligi D Grubu son hafta maçında Portekiz'in Porto takımını konuk etti.

Porto, ilk yarıyı Felipe ve Marega'nın attığı gollerle 2-1 önde kapatırken Galatasaray'ın golü Feghouli'den geldi. 57. dakikada Porto, Oliveira'nın attığı golle skoru 3-1'e getirdi. 65. dakikada Galatasaray, Eren Derdiyok'un attığı golle skoru 3-2'ye getirdi.

Grubun diğer maçında Schalke, Lokomotiv Moskova'yı 1-0 mağlup etti ve Sarı-Kırmızılı ekip grubu 3. bitirerek UEFA Avrupa Ligi'ne katılmaya hak kazandı.

Porto ve Schalke, Devler Ligi'nde son 16'ya kaldı. Lokomotiv Moskova ise grubu 3 puanla sonuncu tamamladı.

Haber Tarihi: 11 Aralık 2018 Salı 22:58
  1. Galatasaray

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