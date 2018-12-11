Galatasaray yoluna devam edecek!

Temsilcimiz Galatasaray, Şampiyonlar Ligi D Grubu son hafta maçında Portekiz'in Porto takımını konuk etti.

Porto, ilk yarıyı Felipe ve Marega'nın attığı gollerle 2-1 önde kapatırken Galatasaray'ın golü Feghouli'den geldi. 57. dakikada Porto, Oliveira'nın attığı golle skoru 3-1'e getirdi. 65. dakikada Galatasaray, Eren Derdiyok'un attığı golle skoru 3-2'ye getirdi.

Grubun diğer maçında Schalke, Lokomotiv Moskova'yı 1-0 mağlup etti ve Sarı-Kırmızılı ekip grubu 3. bitirerek UEFA Avrupa Ligi'ne katılmaya hak kazandı.

Porto ve Schalke, Devler Ligi'nde son 16'ya kaldı. Lokomotiv Moskova ise grubu 3 puanla sonuncu tamamladı.