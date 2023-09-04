Galatasaray yıldız futbolcuyu KAP'a bildirdi

Galatasaray, Tanguy Ndombele'nin kiralık transferi için oyuncu ve Tottenham ile görüşmelere başlandığını açıkladı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Tanguy Ndombele Alvaro’nun geçici transferi konusunda futbolcu ve kulübü Tottenham Hotspur Football & Athletic Company Limited ile resmi görüşmelere başlanmıştır." ifadelerine yer verildi.

Oyuncu İstanbul'a geldi

26 yaşındaki Fransız orta saha sağlık kontrolünden geçmek ve resmi sözleşmeye imza atmak için İstanbul'a geldi.

Ndombele, sağlık kontrolü detayları ve sözleşmesi bu gece yetişirse UEFA listesinde yer alabilecek. Aksi takdirde 26 yaşındaki futbolcu Süper Lig ve Türkiye Kupası maçlarında görev yapabilecek.



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