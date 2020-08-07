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Spor

Galatasaray yıldız futbolcunun transferini iptal etti

TFF'nin aldığı kararla yabancı kuralını ertelemesi üzerine takıma geri dönmesi beklenen Semih Kaya'nın da transferi iptal edildi.

Yeniakit Publisher
2020-08-07 14:19:00 -
Galatasaray yıldız futbolcunun transferini iptal etti

Galatasaray, geride bıraktığımız sezon yarıştığı üç kulvarda da hayal kırıklığı yaşadı.

Ancak sarı-kırmızılılar, bu başarısızlığı arkasında bırakıp tamamen yeni sezona kilitlendi. TFF'nin açıkladığı harcama limiti ve gelecek sezon uygulamaya geçecek olan yabancı kuralına uygun hareket etmeye çalışan sarı-kırmızılılar, transferleri de buna göre yapıyor.

Semih Kaya transferi rafa kaldırıldı

 

Galatasaray'da, teknik direktör Fatih Terim'in yönetimle yaptığı görüşmeler sonrasında ise 3 isme izin çıkmadı. Fatih Terim'in daha önce üç oyuncuya da sıcak baktığı, ancak yönetim ile yaptığı görüşmeler sonrasında transferlerin rafa kaldırıldığı öğrenildi.

Yabancı sınırının geçen sezon olduğu gibi devam edecek olması nedeniyle Galatasaray'da, Semih Kaya'nın transferi suya düştü.

Daha önce yabancı sınırı geleceği için Ahmet Çalık'ı isteyen takımların devreden çıkması yüzünden, takımdan ayrılma ihtimali ortadan kalktı.

Terim'de bu yüzden hem Çalık'ı hem de Semih'i rotasyonda tutmamak için Semih'in transferini iptal etti.

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