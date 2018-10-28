Galatasaray yenildi! Bafetimbi Gomis bunu paylaştı



Galatasaray, Süper Lig'in 10. haftasında deplasmanda Evkur Yeni Malatyaspor'a 2-0 yenildi.



Sarı-kırmızılı takım, sakatlıklar nedeniyle birçok önemli futbolcusundan yoksun mücadele ettiği müsabakada, Donald ile Adem Büyük'ün penaltıdan kaydettiği gollerle sahadan mağlubiyetle ayrıldı.



"Sesli gülüyorum"



Transfer döneminde Galatasaray'dan zam istediği gerekçesiyle Suudi Arabistan'ın Al Hilal takımına satılan Bafetimbi Gomis, maç biter bitmez şok bir paylaşım yaptı.



Gomis, "Sesli gülüyorum" diyerek gülen fotoğrafını paylaştı.





