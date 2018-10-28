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Galatasaray yenildi! Bafetimbi Gomis bunu paylaştı

Galatasaray, Süper Lig'in 10. haftasında deplasmanda Evkur Yeni Malatyaspor'a 2-0 yenildi. Maçtan sonra Gomis'in paylaşımı ise dikkat çekti.

28 Ekim 2018 Pazar 21:33
Galatasaray yenildi! Bafetimbi Gomis bunu paylaştı


Galatasaray, Süper Lig'in 10. haftasında  deplasmanda Evkur Yeni Malatyaspor'a 2-0 yenildi.
 
Sarı-kırmızılı takım, sakatlıklar nedeniyle birçok önemli  futbolcusundan yoksun mücadele ettiği müsabakada, Donald ile Adem Büyük'ün  penaltıdan kaydettiği gollerle sahadan mağlubiyetle ayrıldı.

"Sesli gülüyorum"

Transfer döneminde Galatasaray'dan zam istediği gerekçesiyle Suudi Arabistan'ın Al Hilal takımına satılan Bafetimbi Gomis, maç biter bitmez şok bir paylaşım yaptı.
 
Gomis, "Sesli gülüyorum" diyerek gülen fotoğrafını paylaştı.


 

Haber Tarihi: 28 Ekim 2018 Pazar 21:33
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