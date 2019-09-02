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Galatasaray yeni transferini KAP'da bildirdi

Galatasaray, Gabonlu yıldız Lemina'nın transferini açıkladı. Yıldız futbolcunun uçağı İstanbul'a gelirken, transferle ilgili KAP duyurusu yapıldı.

02 Eylül 2019 Pazartesi 13:05
Galatasaray yeni transferini KAP'da bildirdi

Galatasaray Kulübü, İngiltere'nin Southampton takımında forma giyen Gabonlu futbolcu Mario Lemina'nın kiralanması için görüşmelere başlandığını açıkladı.

Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar AŞ'den Kamuyu Aydınlatma Platformuna (KAP) yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Mario Rene Junior Lemina'nın kulübümüze geçici transferi konusunda futbolcu ve kulübü Southampton ile resmi görüşmelere başlanmıştır" denildi.

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Haber Tarihi: 02 Eylül 2019 Pazartesi 13:05
  1. Aydın
  2. Galatasaray
  3. Mario Lemina

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