Galatasaray yeni transferi açıkladı
Galatasaray, Alanyaspor'dan genç orta sahası Berkan Kutlu'yla 5 yıllık anlaşma sağlandığını açıkladı.
Galatasaray, Berkan Kutlu ile 5 yıllık anlaşmaya varıldığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.
Galatasaray'dan KAP'a yapılan açıklamada, "25.01.1998 doğum tarihli Profesyonel Futbolcu Berkan İsmail Kutlu ve kulübü Alanya Spor Kulübü Derneği ile oyuncunun transferi konusunda 2021-2022 sezonundan başlamak üzere 5 yıllık anlaşmaya varılmıştır." ifadeleri kullanıldı.