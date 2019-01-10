Galatasaray yeni Rodrigues'ini buldu

Garry Rodrigues'i satan Galatasaray'ın Polonya Ligi takımlarından Lechia Gdansk'ta top koşturan Lukas Haraslin'le ilgilendiği öne sürüldü. 22 yaşındaki genç futbolcu, geçtiğimiz 2018 sonbaharında yapılan bir oylamada verilen oyların yüzde 55'ini toplayarak Polonya'nın Tricity şehrindeki en iyi futbolcu seçildi.

Parma'dan yetişme

2015 yılında Parma'nın U19 takımından Polonya'nın Lechia Gdansk takımına transfer olan Slovak futbolcu, çıktığı ilk 46 maçta 7 gol atma başarısı gösterdi.

Bu sezon 8 gole katkısı var

22 yaşındaki genç futbolcu, bu sezon Lechia Gdansk formasıyla çıktığı 20 maçta 3 gol ve 5 asistlik performans sergiledi.

Rodrigues'in yerine

Galatasaray'ın Garry Rodrigues'den boşalan yeri Slovak futbolcu Lukas Haraslin'le doldurabileceği düşünülüyor.