Galatasaray, Yeni Malatyaspor'u geçti
Süper Lig'in 21. haftasında Galatasaray deplasmanda Yeni Malatyaspor'u 1-0 mağlup ederek zirve yarışında kritik bir galibiyet aldı.
Süper Lig'de 21. hafta maçında Yeni Malatyaspor ile Galatasaray karşı karşıya geldi. Malatya'da oldukça kötü bir zeminde oynanan mücadele Galatasaray, 88. dakikada bulduğu golle 3 puana ulaştı.
Galatasaray'a galibiyeti getiren golü 88. dakikada Ryan Babel kaydetti. Kötü zeminde zaman zaman zorlanan Galatasaray, son vuruşlarda da sıkıntılar yaşadı. Ancak Ryan Babel attığı golle, sarı-kırmızılılara kritik bir galibiyet getirdi.
Deplasmanda iki maç sonra kazanan Galatasaray puanını 39'a yükseltti. Ligde iki maç sonra kaybeden Yeni Malatyaspor 27 puanda kaldı.
Süper Lig'de gelecek hafta Yeni Malatyaspor, Fatih Karagümrük'ü ağırlayacak. Galatasaray, Gaziantep FK'ya konuk olacak.