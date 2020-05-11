Galatasaray Yardımcı Antrenörü Hasan Şaş istifa etti
Galatasaray Futbol Takımı Yardımcı Antrenörü Hasan Şaş, görevinden istifa ettiğini açıkladı.
Galatasaray Futbol Takımı Yardımcı Antrenörü Hasan Şaş, görevinden istifa ettiğini açıkladı.
Galatasaray Futbol Takımı Yardımcı Antrenörü Hasan Şaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla istifa ettiğini açıkladı. Şaş, paylaşımında, "Bugünden itibaren çok sevdiğim Galatasaray’dan kendi isteğimle ayrılmış durumdayım. Bugüne kadar en kötü günlerimde bana destek veren taraftarımıza teşekkür ederim. Hoşçakalın" ifadelerini kullandı.