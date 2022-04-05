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Spor Galatasaray ve Trabzonspor'a kötü haber
Spor

Galatasaray ve Trabzonspor'a kötü haber

Aralarında Galatasaray ve Trabzonspor'un da yer aldığı Süper Lig'den 6 kulüp, Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna sevk edildi.

Yeniakit Publisher
2022-04-05 20:15:00 -
Galatasaray ve Trabzonspor'a kötü haber

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Süper Lig'den 6 kulübü Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.

TFF'nin internet sitesinde yer alan açıklamada, ligin 31. haftasında oynanan maçlarda yapılan disiplin ihlalleri nedeniyle Galatasaray, Trabzonspor, Adana Demirspor, Altay, Yukatel Kayserispor ve İttifak Holding Konyaspor'un PFDK'ye sevk edildiği belirtildi.

Beşiktaş'ın Trabzonspor ile 1-1 berabere kaldığı maçta kırmızı kart gören Cyle Larin ile Göztepe'nin İttifak Konyaspor'a 3-0 yenildiği karşılaşmada kırmızı kartla cezalandırılan Cherif Ndiaye'nin de kural dışı hareketleri gerekçesiyle tedbirli olarak disipline gönderildiği aktarıldı.

Gaziantep FK'nin Kasımpaşa'ya 2-1 mağlup olduğu maçta kırmızı kart gören Papy Djilobodji'nin hakareti nedeniyle tedbirli olarak disipline gönderildiği bildirildi.

1. Lig'den MKE Ankaragücü, Tuzlaspor ve Yılport Samsunspor'un çeşitli sebeplerle PFDK'ye sevk edildiği kaydedildi.

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