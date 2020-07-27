Galatasaray Üniversitesi burslu bölümler 2020 Galatasaray Üniversitesi taban puanları

Galatasaray Üniversitesi, 1992 yılında Türk –Fransız Hükümetleri arasında imzalanan ikili bir anlaşma ile kurulmuş, eğitim dili Fransızca olup, Hukuk Fakültesinde dersler ağırlıklı olarak Türkçe, diğer Fakültelerde de bazı dersler Türkçe verilmekte olan bir Devlet Üniversitesidir.

Galatasaray Üniversitesi'nde burslu bölümler bulunuyor mu?

Devlet Üniversitesi olduğumuz için özel burslu kontenjanı bulunmamaktadır. Öğrenciler Devlet bursları ve vakıf bursları alabilmektedirler. Ayrıca Galatasaray Eğitim Vakfı ve Galatasaray Eğitim Derneği burs başvurusunda bulunan öğrencilere imkan dahilinde burs vermektedir.

Galatasaray Üniversitesi taban puanları 2020

YÖK atlas Galatasaray Üniversitesi tüm bölümlerin taban puanları için tıklayın

Özel Üniversite ücretleri ne kadar?

Ücretler genellikle lisans bölümleri için 30.000 - 45.000 TL arasında değişmekte, Tıp fakülteleri ücretleri 90.000 TL - 125.000 TL. civarında, önlisans bölümleri ise 25.000 ile 35.000 TL arasındadır.