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Galatasaray ULEB'e iyi başladı: 84-73

Temsilcimiz Galatasaray, ULEB Avrupa Kupası A Grubu'nda karşılaştığı MoraBanc Andorra'yı 84-73 mağlup etti.

02 Ekim 2018 Salı 22:50
Galatasaray ULEB'e iyi başladı: 84-73

Galatasaray, ULEB Avrupa Kupası A Grubu ilk hafta maçında konuk ettiği Andorra temsilcisi MoraBanc Andorra'yı 84-73 yendi.

Karşılaşmaya boyalı alanı iyi savunarak başlayan Galatasaray, Hayes'in boyalı alandan Göksenin Köksal'ın dış atışlardan bulduğu sayılarla 5. dakikayı 16-9 önde geçti. Pota altında rakibine üstünlük kuran sarı-kırmızılı ekip, Auguste'nin arka arkaya ürettiği sayılarla 8. dakikada farkı 9 sayıya (22-13) taşıdı. Çabuk toparlanan ve 7-0'lık seri yakalayan MoraBanc Andorra farkı 2 sayıya kadar indirse de Galatasaray, ilk çeyreği 22-20 üstün tamamladı.

Galatasara, ilk yarıyı da önde bitirdi

İkinci çeyreğe Shurna'nın üç sayı çizgisinin gerisinden bulduğu sayıyla başlayan MoraBanc Andorra, 11. dakikada öne geçti: 23-22. Hücumda basit top kayıpları yapan konuk ekip karşısında Galatasaray, Klobucar'ın etkili oyunuyla 10-0'lık seri yakaladı ve 14. dakikada farkı 9 sayıya çıkardı: 32-23.

Klobucar'ın dış atıştan kaydettiği sayıyla 17. dakikada farkı çift hanelere taşıyan sarı-kırmızılı ekip, soyunma odasına da 43-36 önde gitti.

Üçüncü çeyreğe sert savunma yaparak başlayan Galatasaray, hücumlardan boş dönen rakibi karşısında boyalı alandan bulduğu sayılarla 24. dakikada farkı 13 sayıya (57-44) çıkardı.

Çeyreğin kalan bölümü karşılıklı sayılarla geçilirken sarı-kırmızılı ekip, final periyoduna 68-56 üstün girdi.

Son çeyreğe iki ekipte hücumda kötü başladı. MoraBanc Andorra, pota altından bulduğu sayılarla 35. dakikada farkı tek hanelere indirdi: 73-64. Harrison, Hayes ve Auguste'nin sayılarıyla skor üstünlüğünü koruyan Galatasaray sahadan 84-73 galip ayrıldı.

Haber Tarihi: 02 Ekim 2018 Salı 22:50
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  3. Andorra
  4. MoraBanc Andorra
  5. ULEB Avrupa Kupası

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