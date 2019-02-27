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Galatasaray, Türkiye Kupası’nda yarı finale yükseldi

Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final rövanş maçında Hatayspor, evinde karşılaştığı Galatasaray’ı 4-2 mağlup etti.

27 Şubat 2019 Çarşamba 16:21
Galatasaray, Türkiye Kupası’nda yarı finale yükseldi

Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final rövanş maçında Hatayspor, evinde karşılaştığı Galatasaray’ı 4-2 mağlup etti. İlk maçı 2-0 kazanan sarı-kırmızılılar yarı finale çıkan ekip oldu.



Maçtan dakikalar (İkinci yarı)


53. dakikada Emre Taşdamir’in soldan ortasında ceza sahası içinde topla buluşan Emre Akbaba’nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 0-2


58. dakikada Emre’nin Gökhan Karadeniz’i ceza alanı içinde düşürmesi sonunda hakem Yaşar Kemal Uğurlu penaltı noktasını gösterdi.


59. dakikada Gökhan Karadeniz kullandığı penaltı atışında meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-2


69. dakika Semih Kaya’nın ceza sahası içinde Mirkan Aydın’a müdahalesi sonucunda hakem Yaşar Kemal Uğurlu bir kez daha penaltı noktasını gösterdi.


71. dakikada topun başında geçen Gökhan Karadeniz meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 2-2


79. dakikada ceza alanı içinde Mariano’dan sıyrılan Caner, pasını Mirkan Aydın’a çıkardı. Mirkan’ın altıpas çizgisi üzerinden yerden vuruşunda top ağlarla buluştu. 3-2


85. dakika Caner’in kenardan açtığı ortada topa dokunan Yasin Güreler golü buldu. Hakem Yaşar Kemal Uğurlu top dışarıdan çevrildi diye golü iptal etti.


89. dakikada VAR’a bakan hakem Hatayspor’un golünü verdi. 4-2



Stat: Antakya Atatürk


Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu xx, Serkan Çimen xx, Önder Yılmaz xx


Hatayspor: Ömer Alıcı xx, Yasin Güreler xx, Soner Örnek xx, Mehmet Tayfun Dingil xx, Kubilay Sönmez xx (Bakary Nimaga dk. 61 xx), Gökhan Karadeniz xxx, Mirkan Aydın xx, Hamiodu Maiga xx (Diallo dk. 46 xx), Sadi Karaduman xx, Selim Ilgaz xx, Dmytro Korkishko xx (Caner Hüseyin Bağ dk. 46 xx)


Yedekler: Süleyman Çamlıca, Hamza Gür, Murat Paluli, Özgür Kazar


Teknik Direktör: İlhan Palut


Galatasaray: İsmail Çipe xx, Mariano xx, Semih Kaya xx, Ahmet Çalık xx, Emre Taşdemir xx (Ömer Bayram dk. 65 x), Donk xx, Selçuk İnan xx, Sinan Gümüş xx, Emre Akbaba xxx, Yunus Akgün xx (Gökay Güney dk. 83 ?), Muğdat Çelik xxx (Onyekuru dk. 76 ?)


Yedekler: Batuhan Şen, Ndiaye, Kostas Mitrioğlu, Atalay Babacan, Mustafa Kapı, Teixeira, Celil Yüksel


Teknik Direktör: Fatih Terim


Goller: Muğdat Çelik (dk. 21), Emre Akbaba (dk. 53) (Galatasaray), Gökhan Karadeniz (dk. 59, 71), Mirkan Aydın (dk. 79), ), İsmail Çipe (dk. 85 k.k.) (Hatayspor)


Sarı kartlar: Yasin Güreler, Mehmet Dingil, Soner Örnek (Hatayspor), Semih Kaya, Emre Akbaba (Galatasaray)

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Haber Tarihi: 27 Şubat 2019 Çarşamba 16:21
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