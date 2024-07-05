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KAP’a bildirildi! Zaninolo’nun yeni takımı resmen açıklandı

Yeniakit Publisher
2024-07-05 16:06:34 - 2024-07-05 16:06:33
KAP’a bildirildi! Zaninolo’nun yeni takımı resmen açıklandı

Galatasaray, 25 yaşındaki İtalyan futbolcu Nicolo Zaniolo'nun Atalanta'ya kiralandığını ve anlaşmada şarta bağlı zorunlu satın alma opsiyonunun bulunduğunu duyurdu.

Galatasaray'ın İtalyan futbolcusu Nicolo Zaniolo, kiralık olarak ülkesinin takımlarından Atalanta'ya transfer oldu. Sarı-kırmızılı kulüpten konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Nicolo Zaniolo'nun 2024-2025 sezonu için şarta bağlı zorunlu satın alma opsiyonu ile geçici transferi konusunda Atalanta Bergamasca Calcio S.R.L. ile anlaşmaya varılmıştır. Yapılan anlaşmaya göre, Atalanta Bergamasca Calcio S.R.L., şirketimize 6 milyon 400 bin Euro geçici transfer bedeli ödeyecektir. Satın alma opsiyonunun gerçekleşmesi durumunda, kesin transfer bedeli 15 milyon 500 bin Euro'dur. Ayrıca, maksimum 2 milyon Euro tutarında şarta bağlı bonus anlaşmada yer almaktadır" ifadelerine yer verildi.

2022-2023 sezonun devre arasında Galatasaray'a Roma'dan transfer olan Zaniolo, geçtiğimiz sezonu Premier Lig temsilcisi Aston Villa'da kiralık olarak geçirdi. İngiliz ekibinde beklentileri karşılayamayan 25 yaşındaki futbolcu, 13'ü ilk 11'de olmak üzere çıktığı 39 maçta 3 gol kaydetti.

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