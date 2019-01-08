Galatasaray, transferde bombayı patlattı
Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, Portekiz takımlarından Chaves'te forma giyen 23 yaşındaki stoper Marcos do Nascimento Texeira ile anlaşmaya vardı.08 Ocak 2019 Salı 21:15
Transferde ince eleyip sık dokuyan Galatasaray, stoper transferinde sürpriz bir isimle anlaştı. Sarı-kırmızılılar, Portekiz ekiplerinden Chaves forması giyen 23 yaşındaki savunma oyuncusu Marcas Teixeira'nın transferini 3,5 milyon euro karşılığında bitirdi. Bipspor'un haberine göre genç oyuncu 11 Ocak Cuma günü İstanbul'da olacak.
Bu sezon 23 maça çıktı
5 Haziran 1996 doğumlu Brezilyalı oyuncu, Chaves formasıyla bu sezon 23 maça çıktı. Genç oyuncu attığı 3 golle takımına katkı sağladı.
YORUM YAZ