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Galatasaray Trabzonspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Spor Toto Süper Lig'de Galatasaray Trabzonspor maçı için geri sayım başladı. Ligin merakla beklenen maçında Galatasaray, Trabzonspor'a karşı iç sahadaki yenilmezlik avantajını kullanmak isteyecek. Peki, Galatasaray Trabzonspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda yayınlanacak? Diagne Trabzonspor maçında oynayacak mı?

09 Şubat 2019 Cumartesi 12:56
Galatasaray Trabzonspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Spor Toto Süper Lig'de Galatasaray Trabzonspor maçı için geri sayım başladı. Ligin merakla beklenen maçında Galatasaray, Trabzonspor'a karşı iç sahadaki yenilmezlik avantajını kullanmak isteyecek. Peki, Galatasaray Trabzonspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda yayınlanacak? Diagne Trabzonspor maçında oynayacak mı?

Galatasaray Trabzonspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Galatasaray ile Trabzonspor arasında oynanacak maç 10 Şubat Pazar günü saat 19.00'da başlayacak. beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak karşılaşmada Ümit Öztürk düdük çalacak. Öztürk'ün yardımcılıklarını Kerem Ersoy ve Osman Gökhan Bilir yapacak. Dördüncü hakem ise Arda Kardeşler olacak.

Diagne Trabzonspor maçında oynayacak mı?

Galatasaray'ın yeni transferi Mbaye Diagne, ilk kez bir karşılaşmada sarı-kırmızılı formayı giyecek.

Ara transfer döneminde Kasımpaşa'dan 10 milyon avro bonservis ücretiyle kadroya katılan Senegalli futbolcu, lacivert-beyazlı takımdan kalan cezasını tamamladı.

Ligin ilk yarısından sarı kart cezası bulunan 27 yaşındaki futbolcu, Kasımpaşa'nın Ziraat Türkiye Kupası'nda Aytemiz Alanyaspor ile yaptığı son 16 turu ilk maçından sonra kırmızı kart görerek 4 maç men cezasına çarptırılmıştı.

Diagne, sarı kart cezası nedeniyle Kasımpaşa'nın ligde 18. haftada Çaykur Rizespor'la yaptığı maçta görev alamadı. Kırmızı kart cezası nedeniyle Kasımpaşa'dayken Aytemiz Alanyaspor ile kupa rövanşında ve 19. haftadaki Medipol Başakşehir maçında forma giyemeyen Diagne, Galatasaray'a transfer olduktan sonra da 20. haftada ligdeki Aytemiz Alanyaspor ile kupadaki Hatayspor müsabakalarında sahaya çıkamadı.

Ligin ilk yarısında 20 gol atan Mbaye Diagne'nin Trabzonspor karşılaşmasıyla Galatasaray'daki ilk maçına çıkacak.

Galatasaray 29 maçtır sahasında 3 puan vermiyor

Galatasaray, Türk Telekom Stadyumu'nda Süper Lig'de oynadığı karşılaşmalarda rakiplerine 3 puan şansı tanımadı. En son 2016-2017 sezonunda Kasımpaşa'ya 3-1 yenilen sarı-kırmızılılar bu tarihten sonraki 29 maçta yenilmedi. Söz konusu müsabakalarda Aslan 24 galibiyet elde ederken, 5 kez de berabere kaldı.

Galatasaray Trabzonspor 127. randevu

Galatasaray ile Trabzonspor, bugüne kadar Süper Lig, Türkiye Kupası, Cumhurbaşkanlığı Kupası, Başbakanlık Kupası, TSYD Kupası ve özel müsabakalar olmak üzere toplam 126 kez mücadele etti. Söz konusu mücadelelerde sarı-kırmızılılar 57 kez sahadan galip ayrılırken, bordo-mavililer ise 42 kez rakibini mağlup etti. 27 maçta ise taraflar birbirlerine üstünlük sağlayamadı. Geride kalan karşılaşmalarda Aslan 163, Karadeniz ekibi ise 141 kez rakip fileleri havalandırdı.

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Haber Tarihi: 09 Şubat 2019 Cumartesi 12:56
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