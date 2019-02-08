Galatasaray, Trabzonspor maçı hazırlıklarına başladı



İSTANBUL (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında 10 Şubat Pazar günü Trabzonspor'u konuk edecek Galatasaray, hazırlıklarına başladı. Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın ısınma hareketleriyle başladığı belirtildi. Ana bölümünde formda taktik çalışma gerçekleştirilen idmanın, yenilenme koşusu ve soğuma hareketleriyle tamamlandığı aktarıldı. Galatasaray, yarın yapacağı antrenmanın ardından hazırlıklarını tamamlayarak kampa girecek.

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