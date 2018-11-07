Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'den Avrupadan men açıklaması!

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Şampiyonlar Ligi'nde Schalke'ye yenildikleri maçın ardından adeğerlendirmelerde bulundu.

"ENTERESAN GOLLER YİYORUZ..."

Fatih Terim maçla ilgili olarak "İlk yarı Şampiyonlar Ligi'ne uygun oynadık. Şampiyonlar Ligi öyle oynanıyor. Şu 3-4 maça baktığımda bu kadar enteresan golleri kaçıran biziz, enteresan goller yiyen de biziz. Enteresan bir gol yedik, sonra oyunu dengeledik. İlk yarıda bulduğumuz pozisyonları değerlendiremedik. İkinci yarı, ikinci golden sonra kırıldık, oyunu da bıraktık. Schalke'yi tebrik ediyorum." dedi.

"BUNU DETAYLICA KONUŞACAĞIZ"

Şampiyonlar Ligi için iyi bir yapılanma gerektiğini vurgulayan Fatih Terim, "Şampiyonlar Ligi'nde bu kadroları kurabilmek için ekonomisiyle, idaresiyle, tekniğiyle ciddi planlamalar yapmak lazım. Buralar, bu işin son noktaları. Bunu detaylıca konuşacağız." diye konuştu.

"ONLAR ADINA ÜZÜLDÜM"

Almanya'da kendilerini destekleyen sarı-kırmızılı taraftarlara mesaj gönderen Fatih Terim, "İstanbul'da Ali Sami Yen'de oynar gibi hava yaratan gurbetçilere teşekkür ederim. Onlar adına üzüldüm. Biz burada galibiyetlere alışkınız. İlk yarı belki ama ikinci yarıda skoru değiştirecek oyun oynamadık." ifadelerini kullandı.

"L.MOSKOVA'YA YENİLMEMEMİZ GEREK"

Lokomotiv Moskova ile oynayacakları maçla ilgili konuşan "Şimdi Moskova'da kıran kırana bir maç olacak. UEFA'yı kazanabilmek için Lokomotiv Moskova'ya yenilmemiz yeterli. O atmosferde, o düşünce ile oynayacağız. Seyircilerimiz ev camiamız ile birlikte hayallerimiz devam edecek." dedi.

"UEFA'NIN VERECEĞİ BELKİ DE VERMEYECEĞİ..."

Fatih Terim, yayıncı kuruluşa yaptığı açıklamada "UEFA'nın bize vereceği belki de vermeyeceği cezaya göre daha iyi işler yapacağız. Burada olmak istediğimiz bir gerçek." sözlerini kullandı.

(Sporx)