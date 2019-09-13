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Galatasaray tek golle kazandı

- Sarı-kırmızılı takım, Süper Lig'in 4. haftasında Kasımpaşa'yı ilk yarıda bulduğu golle 1-0 yendi- Yeni transfer Radamel Falcao, ilk maçında fileleri havalandırmayı başardı

13 Eylül 2019 Cuma 22:41
Galatasaray tek golle kazandı


İSTANBUL (AA) - Galatasaray, Süper Lig'in 4. haftasında Kasımpaşa'yı tek golle geçti.

Sarı-kırmızılı takım, ilk yarıda Radamel Falcao'nun golüyle 1-0 üstünlük yakaladı. İkinci yarıda iki önemli fırsatı değerlendiremeyen Galatasaray, sahadan 1-0 üstünlükle ayrıldı.

Süper Lig'in 4. haftasında üst üste ikinci kez kazanan Galatasaray, puanını 7'ye çıkardı.

Kasımpaşa'yı 1-0 mağlup eden Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda Belçika ekibi Club Brugge ile yapacağı karşılaşma öncesinde moral buldu.


- Sahasında yine bileği bükülmedi


Galatasaray, Süper Lig'de sahasındaki en uzun süreli yenilmezlik serisini Kasımpaşa karşısında da sürdürdü.

Sarı-kırmızılı takım, Türk Telekom Stadı'nda çıktığı son 38 lig maçında rakiplerine mağlup olmadı.

Süper Lig'de evindeki son mağlubiyetini 2016-2017 sezonunun 30. haftasında, 6 Mayıs 2017'de 3-1'lik skorla Kasımpaşa karşısında yaşayan Galatasaray, daha sonra taraftarı önünde çıktığı 38 müsabakanın 32'sini kazanırken, 6'sında berabere kaldı.


- İlk kez gol yemedi


Galatasaray, bu sezon Süper Lig'de ilk kez kalesini gole kapatmayı başardı.

Ligin ilk haftasında Yukatel Denizlispor'a 2-0 yenilen sarı-kırmızılı ekip, ardından evinde oynadığı maçta Konyaspor ile de 1-1 berabere kalmıştı. Galatasaray, ligin 3. haftasındaki İstikbal Mobilya Kayserispor karşılaşmasını 3-2 kazanabilmişti.


- Falcao'dan ilk gol


Galatasaray'ın transferi için uzun uğraşlar verdiği Radamel Falcao, sarı-kırmızılı kariyerine golle başladı.

Kolombiyalı futbolcu 38. dakikada rakibine de çarpan topu filelerle buluşturarak takımını 1-0 öne geçirdi.

Fazla topla buluşamayan Falcao, 80. dakikada önemli bir fırsatı değerlendiremedi.

Falcao, 90. dakikada yerini Ryan Donk'a bıraktı. Kolombiyalı futbolcu, maç sonucu taraftarlara üçlü çektirdi.


- Gol Metin Oktay için


Galatasaray, Kasımpaşa karşısında golünü Metin Oktay için attı.

Sarı-kırmızılı oyuncu Falcao'nun fileleri havalandırmasının ardından golün sahibi olarak Metin Oktay anons edildi.


- Yeni transfer Lemina 30 dakika sahada kalabildi


Galatasaray'ın yeni transferlerinden Mario Lemina, 30 dakika sahada kalabildi.

Kasımpaşa karşısıda ilk 11'de sahaya çıkan Lemina, 30. dakikada yerini Ömer Bayram'a bıraktı.

Karşılaşmayı 43 bin 472 biletli seyirci izledi.

Bu arada maçın hakemi Ali Palabıyık, Kasımpaşa kalecisi Fatih Öztürk'ün yer aldığı kale arkasındaki top toplayıcıları, meşin yuvarlağı düzgün vermeleri yönünde uyardı.


- Kasımpaşa'nın galibiyet hasreti sürdü


Kasımpaşa, Süper Lig'in 4. haftasını da galibiyet alamadan tamamladı.

Ligin ilk haftasında evinde Trabzonspor ile 1-1 berabere kalan lacivert-beyazlı ekip, sonraki iki haftada Alanyaspor'a 4-1 ve MKE Ankaragücü'ne 1-0 mağlup olmuştu. Galatasaray'a da 1-0 yenilen Kasımpaşa'nın galibiyet hasreti bu sezon 4 maça çıktı.

Lacivert-beyazlı ekip, bir puanda kaldı.


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Haber Tarihi: 13 Eylül 2019 Cuma 22:41
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