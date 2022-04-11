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Spor Galatasaray tarihi boyunca böyle kötü bir senaryoyla karşılaşmadı
Spor

Galatasaray tarihi boyunca böyle kötü bir senaryoyla karşılaşmadı

Fenerbahçe'ye 2-0 kaybeden Galatasaray, tarihin en kötü savunma performansını sergilemeye çok yakın. 2015/16 sezonunda 34 maçta 49 gol yiyen Galatasaray, bu sezon kalesinde 3 gol daha görürse tarihinin en kötü savunma performansına imza atacak.

Yeniakit Publisher
2022-04-11 21:27:00 -
Galatasaray tarihi boyunca böyle kötü bir senaryoyla karşılaşmadı

Lig tarihindeki en kötü savunma performansını 2015/16 sezonunda gösteren ve 34 maçta 49 gol yiyen Galatasaray, bu sezon 32 maçta 47 golü kalesinde gördü. Galatasaray, ligden düşmesi kesinleşen Öznur Kablo Yeni Malatyaspor ve ligde kalma ihtimali her maç azalan Altay ile önümüzdeki iki maçta karşılaşacak.

Tarihin en kötü performansı yaşanabilir

Galatasaray, bu iki maçta 2 golden fazla yerse en kötü savunma performansı rekorunu kırmış olacak. 2015/16 sezonunda maç başına 1.44 gol yiyen Galatasaray, kalan 6 maçta 8 gol yerse gol ortalaması açısından da kötü anlamda rekora imza atacak.

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