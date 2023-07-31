Galatasaray taraftarlarını heyecanlandıran beğeni

Paris Saint-Germain ile sözleşmesi sona eren Sergio Ramos'tan flaş bir hamle geldi.



İspanyol savunma oyuncusu, Mauro Icardi'nin sosyal medya hesabından Galatasaray'a imza atmasının ardından paylaştığı fotoğrafı beğendi.



Ramos'un bu hamlesi, Galatasaraylı taraftarlar arasında büyük bir heyecana neden oldu. Ramos, Icardi ile PSG'de birlikte forma giymişti.



PSG'den ayrılmasının ardından henüz bir takımla anlaşamayan 37 yaşındaki futbolcunun adı Inter Miami ve Suudi Arabistan ekipleriyle anılmıştı.