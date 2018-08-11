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Galatasaray taraftarından Emre Akbaba tezahüratı!

Galatasaray taraftarı, Ankara deplasmanında da Emre Akbaba transferi için tezahüratlarda bulundu.

11 Ağustos 2018 Cumartesi 11:29
Galatasaray taraftarından Emre Akbaba tezahüratı!

Galatasaray'da transferin gözde isimlerinden Emre Akbaba, Ankara'da da unutulmadı.

Galatasaray'ın Ankaragücü'nü 3-1 mağlup ettiği karşılaşma sırasında ve sonrasında, sarı-kırmızılı taraftarlardan yine Emre Akbaba tezahüratları geldi.

Alanyaspor ile görüşmelerin sürdüğü Emre Akbaba transferini istediklerini bir kez daha dile getiren sarı-kırmızılı taraftarlar, uzun süredir milli oyuncunun takıma katılmasını bekliyor.

Galatasaray taraftarı Eren Derdiyok'un attığı 3. golden sonra ''Cimbom'un çocuğu Emre Akbaba'' tezahüratları yaptı.

Haber Tarihi: 11 Ağustos 2018 Cumartesi 11:29
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