Galatasaray taraftarından Emre Akbaba tezahüratı!
Galatasaray taraftarı, Ankara deplasmanında da Emre Akbaba transferi için tezahüratlarda bulundu.11 Ağustos 2018 Cumartesi 11:29
Galatasaray'da transferin gözde isimlerinden Emre Akbaba, Ankara'da da unutulmadı.
Galatasaray'ın Ankaragücü'nü 3-1 mağlup ettiği karşılaşma sırasında ve sonrasında, sarı-kırmızılı taraftarlardan yine Emre Akbaba tezahüratları geldi.
Alanyaspor ile görüşmelerin sürdüğü Emre Akbaba transferini istediklerini bir kez daha dile getiren sarı-kırmızılı taraftarlar, uzun süredir milli oyuncunun takıma katılmasını bekliyor.
Galatasaray taraftarı Eren Derdiyok'un attığı 3. golden sonra ''Cimbom'un çocuğu Emre Akbaba'' tezahüratları yaptı.
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