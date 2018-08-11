Galatasaray taraftarından Emre Akbaba tezahüratı!

Galatasaray'da transferin gözde isimlerinden Emre Akbaba, Ankara'da da unutulmadı.

Galatasaray'ın Ankaragücü'nü 3-1 mağlup ettiği karşılaşma sırasında ve sonrasında, sarı-kırmızılı taraftarlardan yine Emre Akbaba tezahüratları geldi.

Alanyaspor ile görüşmelerin sürdüğü Emre Akbaba transferini istediklerini bir kez daha dile getiren sarı-kırmızılı taraftarlar, uzun süredir milli oyuncunun takıma katılmasını bekliyor.

Galatasaray taraftarı Eren Derdiyok'un attığı 3. golden sonra ''Cimbom'un çocuğu Emre Akbaba'' tezahüratları yaptı.