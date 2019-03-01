0553 313 94 23

Galatasaray, taktik çalıştı

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig’in 24.

01 Mart 2019 Cuma 13:17
Galatasaray, taktik çalıştı

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig’in 24. haftasında BB Erzurumspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.


Florya Metin Oktay Tesisleri’nde Teknik Direktör Fatih Terim yönetiminde gerçekleştirilen antrenman dinamik ısınmayla başlandı. Ana bölümünde taktik çalışma yapıldığı antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından sona erdi.


Galatasaray, BB Erzurumspor karşılaşmasının hazırlıklarını yarın saat 12.00’de Florya Metin Oktay Tesisleri’nde yapacağı antrenmanla tamamladıktan sonra saat 15.15’te THY’ye ait özel bir uçuşla Erzurum’a hareket ederek mücadele için bu kentte kampa girecek.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 01 Mart 2019 Cuma 13:17
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kılıçdaroğlu, STK temsilcileriyle buluştu
    1. Kılıçdaroğlu, STK temsilcileriyle..
    2. Bafra’da şüpheli ölüm
    3. Akü hırsızı güvenlik kameralarına..
    4. Balıkesir’den İzmir’e dostluk köprüsü
    5. Balıkesir’de kayıtlı araç sayısı 478..
    6. Saylak, gündem olan video hakkında..
    7. Samsun’da silah kaçakçılığına 2..
    8. FETÖ’nün örgüt evlerinde yakalanan 2..
    9. Milas’ta hurda otomobil parçalanırken..
    10. Projeci öğrencilerden Kaymakam..
    11. Avro Bölgesi'nde enflasyon yükseldi
    12. Yıldırım’da doğalgaz problemi çözülüyor
    13. Afyonlu baba 8 yıldır çocuğunu..
    14. Ağrı’da Kulüpler Arası Halk Oyunları..
    15. Abdil Erdal’dan Muhasebe Haftası mesajı
    16. Bilecikspor Başkanı Ahmet Subaşı’na 30..
    17. Galatasaray, taktik çalıştı
    18. Altındağ Belediyesi görev başında
    19. Malatya’dan Aksaray’a gelerek 7..
    20. İçişleri Bakanı Soylu, Diyarbakır'da
    21. Ağrılı kayakçılar yine zirvede
    22. Fransa'nın bütçe açığı arttı
    23. "Farkındayız" projesi hayata geçirildi
    24. Bursa’da 13 zehir taciri yakalandı
    25. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "(Sigara..
    26. Hint Bakan tepkilere rağmen İİT..
    27. Piyasalarda gün ortası
    28. Yılmaz: "Körfez hak ettiği hizmeti..
    29. Bitlis kar hapsinde
    30. Aksaray’da “Benimle Delirir Misin?”..
    İşte 28 Şubat postmodern darbesi böyle gerçekleşti!
    İşte 28 Şubat postmodern darbesi böyle gerçekleşti!
    “İslam’dan aldığımız referansla yolumuzu belirleriz”
    “İslam’dan aldığımız referansla yolumuzu belirleriz”
    ‘Parti kurun’ diye gaz veren Abdüllatif Şener’den yeni iddia!
    ‘Parti kurun’ diye gaz veren Abdüllatif Şener’den yeni iddia!
    Yapan yandı! 46 bin lira cezası var
    Yapan yandı! 46 bin lira cezası var
    Bir dönemin 'derin devleti' olarak tanınıyordu... Kıraç ‘Fransız bakan’a neden para verdi?
    Bir dönemin 'derin devleti' olarak tanınıyordu... Kıraç ‘Fransız bakan’a neden para verdi?

    Günün Karikatürü

    1 Mart 2019
    Tacizde bulunan F-16'lar etkisiz hale getirildi
    Tacizde bulunan F-16'lar etkisiz hale getirildi
    Mısır'daki tren kazasında Sisi detayı!
    Mısır'daki tren kazasında Sisi detayı!