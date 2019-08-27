Galatasaray Spor Kulübü Denetim Kurulunun idari açıdan ibra edilmemesine yönelik tedbir kararı alınması talebi kabul edildi
27 Ağustos 2019 Salı 13:27
Haftanın Özeti
www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.Haber Tarihi: 27 Ağustos 2019 Salı 13:27
YORUM YAZ