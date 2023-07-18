  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Tesla çaresiz kalan sürücülere, yeni Tesla Semi elektrikli tır üretti! Artık yollarda olacak: Böyle duyurdular, geliyor

Sedat Peker'den seçimden iki ay sonra ilk paylaşım! Türkiye'ye mi dönecek?

TB2 SİHA'lara karşı Ruslar kendi İHA'sını üretti! 'Neredeyse yenilmez olacak' diyerek duyurdular

Hollanda'dan Türkiye kararı! Türkiye'ye ambargoyu kaldırdık diyerek duyurdular: Flaş karar, ilan etti!

Cumhurbaşkanı Erdoğan Katar'da!

Tarihe ışık tutacak, o ilimizde büyük bir keşif: Araştırmacılar deşifre etti, detayı ortaya çıktı! Türkologların gözdesi oldu

Hakan Fidan’dan flaş hamle! Hiç kimse bunu beklemiyordu! Az önce duyuruldu

Kavurucu sıcakların erittiği asfalta vatandaşların terlikleri yapıştı!

Ülkeye adeta dolar yağacak! Savunma sanayiinde dev ihracat

Cep telefonu bomba gibi patladı
Spor Galatasaray son maçında isteneni veremedi
Spor

Galatasaray son maçında isteneni veremedi

Yeniakit Publisher
2023-07-18 22:08:00 -
Galatasaray son maçında isteneni veremedi

Galatasaray, Avusturya kampındaki son hazırlık maçında Sturm Graz'a 2-0'lık skorla yenildi.

Galatasaray, Avusturya kampındaki son maçında Sturm Graz ile karşılaştı.

Galatasaray, Avusturya kampındaki son hazırlık maçında Sturm Graz'a 2-0'lık skorla mağlup oldu.

Galatasaray, Avusturya kampındaki son maçında Sturm Graz ile karşılaştı.

Merkür Arena'da TSİ 20:00'de başlayan ve karşılaşmaya; Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Angelino, Berkan, Midtsjö, Zaniolo, Mertens, Kerem, Barış on biri ile başlayan Cimbom, Sturm Graz'a 2-0 mağlup oldu.

Ev sahibi takıma galibiyeti getiren goller; 71 ve 82. dakikalarda Leon Grgic'den geldi.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Galatasaray, Avusturya kampında daha önce Macaristan ekiplerinden Kisvarda'yı 2-0, Csakvar'ı 4-2 mağlup ederken, Avusturya temsilcisi Austria Wien ile de 1-1 berabere kalmıştı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23