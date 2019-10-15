Galatasaray Sivasspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?
Süper Lig'de heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Süper Lig'in 8. haftasında Galatasaray ile Sivasspor karşı karşıya gelecek. Peki, Galatasaray Sivasspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?15 Ekim 2019 Salı 17:29
Süper Lig'de heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Süper Lig'in 8. haftasında Galatasaray ile Sivasspor karşı karşıya gelecek. Peki, Galatasaray Sivasspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?
Profesyonel futbol liglerine verilen milli ara sona erdi. Süper Lig'de heyecan 8. hafta maçlarıyla start alacak. Haftanın açılış maçında Galatasaray ile Sivasspor karşılaşacak. Peki, Galatasaray Sivasspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?
Galatasaray Sivasspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?
Galatasaray iye Sivasspor 18 Ekim Cuma akşamı TT Arena'da karşı karşıya gelecek. 20.30'da başlayacak mücadele beIN Sport'tan naklen yayınlanacak.
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